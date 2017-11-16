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12:13 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга продолжит бороться за «выделенки»

Представители администрации Екатеринбурга продолжат бороться с областным ГИБДД из-за выделенных полос для общественного транспорта, сообщил журналистам председатель городского комитета по транспорту Игорь Федотов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, чиновники могут подать жалобу в вышестоящую инстанцию на решение Свердловского облсуда, признавшего сегодня незаконными «выделенки» на улицах Малышева и Розы Люксембург.

«Мы в принципе просчитывали этот вариант, у нас есть вполне конкретные планы, как мы собираемся решать этот вопрос. Как вариант, мы будем опротестовывать это (решение, — прим. ЕАН), но у нас есть и другие планы», — сказал Игорь Федотов, не уточнив, в чем заключаются эти «другие планы».

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«Работа эта будет продолжаться. Более того, в следующем году мы запланировали большое количество участков, где мы собираемся все-таки продолжать создавать выделенные полосы общественного транспорта. Это даже дополнительно к тем участкам, которые будут задействованы применительно к Чемпионату мира (по футболу 2018 года, — прим. ЕАН)», — пообещал чиновник.

Он аргументировал, что мэрия защищает людей, которые двигаются на общественном транспорте и которых значительно больше тех, кто едет на своей машине.

Напомним, по мнению областной Госавтоинспекции, выделенные полосы на улицах Малышева и Розы Люксембург создают конфликт транспортных и пешеходных потоков. ГИБДД вынесла предписание администрации демаркировать соответствующую разметку. Мэрия с этим не согласилась и подала в иск в Ленинский райсуд, который, однако, встал на сторону регионального УГИБДД.

Горадминистрация обжаловала это решение, но и апелляционная инстанция поддержала позицию гаишников.

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