В Волгоградской области ограничили курение в общественных местах
Сегодня облдума приняла в окончательном чтении региональный закон, вводящий дополнительные ограничения на курение в публичных местах.
Сегодня облдума приняла в окончательном чтении региональный закон, вводящий дополнительные ограничения на курение в публичных местах.
Курильщики могут начинать подготовку к соблюдению новых запретов — закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Новый закон предусматривает существенное расширение перечня публичных мест, где запрещено курить. Введён запрет на курение табака в местах и во время проведения
Под ограничения также подпадают нежилые помещения в многоквартирных домах, которые используются для организации досуга и развлечений; кухни, санузлы и коридоры коммунальных квартир; подземные и крытые переходы, автопарковки и гаражи. Курение также предлагается запретить на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в помещения органов государственной власти, местного самоуправления, объектов торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг, а также от остановок городского и пригородного транспорта.
В обосновании к законопроекту указывается, что потребление табака является ведущей предотвратимой причиной смерти во всем мире. В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с табакокурением, погибают от 350 тысяч до 500 тысяч граждан. Потребление табака увеличивает риск развития тяжелых
Фактически курение является причиной 90% случаев рака полости рта, горла, шеи, легких. В составе табачного дыма выделено более 4 тысяч канцерогенных, токсических веществ и веществ, вызывающих зависимость. Причём, страдают не только сами курильщики, но и окружающие их люди.