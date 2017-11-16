В Волгоградской области ограничили курение в общественных местах

Курильщики могут начинать подготовку к соблюдению новых запретов — закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Новый закон предусматривает существенное расширение перечня публичных мест, где запрещено курить. Введён запрет на курение табака в местах и во время проведения культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических, иных массовых мероприятий на открытом воздухе и в зонах рекреационного назначения (в городских лесах, скверах, парках, садах, на спортивных площадках).

Под ограничения также подпадают нежилые помещения в многоквартирных домах, которые используются для организации досуга и развлечений; кухни, санузлы и коридоры коммунальных квартир; подземные и крытые переходы, автопарковки и гаражи. Курение также предлагается запретить на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в помещения органов государственной власти, местного самоуправления, объектов торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг, а также от остановок городского и пригородного транспорта.

В обосновании к законопроекту указывается, что потребление табака является ведущей предотвратимой причиной смерти во всем мире. В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с табакокурением, погибают от 350 тысяч до 500 тысяч граждан. Потребление табака увеличивает риск развития тяжелых сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолёгочных, желудочно-кишечных, эндокринных и других заболеваний.