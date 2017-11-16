Областное правительство намерено ужесточить наказание за нелегальную торговлю
Власти хотят отменить предупреждения за подобные нарушения.
Власти хотят отменить предупреждения за подобные нарушения.
Власти региона намерены ужесточить наказание за несанкционированную торговлю. Об этом сообщил министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.
«Количество протоколов просто огромное, но, конечно, очень большая проблема в части судей, потому что они очень часто выписывают предупреждения. И так штраф, честно сказать, копеечный, а они ещё и предупреждения выписывают. Мы сейчас планируем вносить в Облдуму проект закона Калининградской области о том, чтобы не было предупреждений и [действовали] повышенные штрафы — до пяти тысяч рублей», — рассказал Кусков в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио «Комсомольская правда» в среду, 15 ноября.
Он отметил, что самое большое количество случаев нелегальной торговли специалисты выявляют в Калининграде и Советске. «Мы боремся. Мы делаем выезды по всем муниципалитетам. Нам даже выделили для этого отдельный автомобиль», — добавил Кусков.
Ранее глава Калининграда Александр Ярошук просил передать полномочия по ликвидации нелегальных торговых точек с регионального на муниципальный уровень. «Каждый день калининградцы видят стихийные павильоны. Бороться с ними просто невозможно. Протоколы и штрафы имеет право выписывать только министерство промышленности и торговли. Но у них людей не хватает. Полномочия нужны, чтобы нам просто рожу не набили. Ну, лицо, извиняюсь», — пояснял Ярошук.