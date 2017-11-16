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12:36 (мск), источник: Калининград.Ru

Областное правительство намерено ужесточить наказание за нелегальную торговлю

Власти хотят отменить предупреждения за подобные нарушения.

Источник: Калининград.Ru

Власти региона намерены ужесточить наказание за несанкционированную торговлю. Об этом сообщил министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.

«Количество протоколов просто огромное, но, конечно, очень большая проблема в части судей, потому что они очень часто выписывают предупреждения. И так штраф, честно сказать, копеечный, а они ещё и предупреждения выписывают. Мы сейчас планируем вносить в Облдуму проект закона Калининградской области о том, чтобы не было предупреждений и [действовали] повышенные штрафы — до пяти тысяч рублей», — рассказал Кусков в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио «Комсомольская правда» в среду, 15 ноября.

Он отметил, что самое большое количество случаев нелегальной торговли специалисты выявляют в Калининграде и Советске. «Мы боремся. Мы делаем выезды по всем муниципалитетам. Нам даже выделили для этого отдельный автомобиль», — добавил Кусков.

Ранее глава Калининграда Александр Ярошук просил передать полномочия по ликвидации нелегальных торговых точек с регионального на муниципальный уровень. «Каждый день калининградцы видят стихийные павильоны. Бороться с ними просто невозможно. Протоколы и штрафы имеет право выписывать только министерство промышленности и торговли. Но у них людей не хватает. Полномочия нужны, чтобы нам просто рожу не набили. Ну, лицо, извиняюсь», — пояснял Ярошук.

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