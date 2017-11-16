Областное правительство намерено ужесточить наказание за нелегальную торговлю

Источник: Калининград.Ru

Власти региона намерены ужесточить наказание за несанкционированную торговлю. Об этом сообщил министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.

«Количество протоколов просто огромное, но, конечно, очень большая проблема в части судей, потому что они очень часто выписывают предупреждения. И так штраф, честно сказать, копеечный, а они ещё и предупреждения выписывают. Мы сейчас планируем вносить в Облдуму проект закона Калининградской области о том, чтобы не было предупреждений и [действовали] повышенные штрафы — до пяти тысяч рублей», — рассказал Кусков в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио «Комсомольская правда» в среду, 15 ноября.

Он отметил, что самое большое количество случаев нелегальной торговли специалисты выявляют в Калининграде и Советске. «Мы боремся. Мы делаем выезды по всем муниципалитетам. Нам даже выделили для этого отдельный автомобиль», — добавил Кусков.