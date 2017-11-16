Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Всех россиян без исключения сделают валютными резидентами
Какая одежда опасна для здоровья
Жириновский и глава Госдумы поспорили о причине революции 1917-го
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Лоза: «Дюжев может считать себя великим актером, другие – нет»
В ПФР поспорили с Кудриным о пенсиях
«Моя любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
71-летняя певица Пеккан собирается родить первенца
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
«Не хочу быть молодящейся бабушкой»: Пугачева о смелых нарядах
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Внутри Монголии
12:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени экс-губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву

В списке награжденных также генеральный директор «Красного Сормова» Николай Жарков.

Источник: НТА-Приволжье

Президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени экс-губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву.

«Хочу ещё раз выразить признательность бывшим руководителям регионов Российской Федерации, которые сейчас переходят в новое качество, будут работать на новых участках. Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно будут востребованы на благо страны», — заявил глава государства во время церемонии вручения госнаград, проходившей в московском Кремле.

Кстати, награды был удостоен еще один бывший руководитель одного из регионов ПФО — экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин удостоен ордена Александра Невского.

В списке награжденных также генеральный директор «Красного Сормова» Николай Жарков, ему президент РФ вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, 25 сентября Владимир Путин уже подписал приказ о награждении тогда ещё губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

26 сентября президент РФ Владимир Путин принял отставку Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что выборы губернатора Нижегородской области состоятся в сентябре 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Президент Зимбабве Мугабе отказался подавать в отставку
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь