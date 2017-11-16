Источник: НТА-Приволжье

Президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени экс-губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву.

«Хочу ещё раз выразить признательность бывшим руководителям регионов Российской Федерации, которые сейчас переходят в новое качество, будут работать на новых участках. Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно будут востребованы на благо страны», — заявил глава государства во время церемонии вручения госнаград, проходившей в московском Кремле.

Кстати, награды был удостоен еще один бывший руководитель одного из регионов ПФО — экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин удостоен ордена Александра Невского.

В списке награжденных также генеральный директор «Красного Сормова» Николай Жарков, ему президент РФ вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, 25 сентября Владимир Путин уже подписал приказ о награждении тогда ещё губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

26 сентября президент РФ Владимир Путин принял отставку Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Глеб Никитин.