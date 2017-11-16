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12:23 (мск), источник: Sputnik

Правительство России хочет изменить закон о депортации иностранцев

Новый законопроект одобрили 7 ноября на заседании Комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Правительство России 16 ноября планирует рассмотреть законопроект, согласно которому МВД РФ получает право устанавливать порядок депортации иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, передает пресс-служба кабмина.

Ранее депортацией мигрантов занималась Федеральная миграционная служба. После упразднения ФМС и передачи ее функции Министерству внутренних дел МВД России этим полномочием наделено не было.

В случае, если проект утвердят, изменения внесут в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Законопроект одобрили 7 ноября на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

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