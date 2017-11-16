Правительство России хочет изменить закон о депортации иностранцев
Новый законопроект одобрили 7 ноября на заседании Комиссии правительства по законопроектной деятельности.
Новый законопроект одобрили 7 ноября на заседании Комиссии правительства по законопроектной деятельности.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Правительство России 16 ноября планирует рассмотреть законопроект, согласно которому МВД РФ получает право устанавливать порядок депортации иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, передает
Ранее депортацией мигрантов занималась Федеральная миграционная служба. После упразднения ФМС и передачи ее функции Министерству внутренних дел МВД России этим полномочием наделено не было.
В случае, если проект утвердят, изменения внесут в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Законопроект одобрили 7 ноября на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.