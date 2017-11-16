Reuters: президент Зимбабве отказывается подавать в отставку
Роберт Мугабе настаивает на проведении выборов лидера правящей в стране партии, в которых он намерен принять участие.
Роберт Мугабе настаивает на проведении выборов лидера правящей в стране партии, в которых он намерен принять участие.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказывается уходить в отставку в ходе переговоров с военными, посредником на которых выступает католический священник. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Зимбабве.
По данным агентства, Мугабе настаивает на проведении выборов лидера правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ЗАНУ — ПФ). Президент заявляет, что он может уйти от власти, только если проиграет выборы руководителя партии.
Посредником на переговорах между Мугабе и военными, взявшими под контроль ситуацию в Зимбабве, выступает католический священник Фиделис Муконори. Мугабе является католиком по вероисповеданию.
Между тем в столицу Зимбабве Хараре в среду вечером возвратился лидер оппозиции, глава партии «Движение за демократические перемены» Морган Тсвангираи, находившийся за границей для лечения рака. Его прибытие в Зимбабве подогревает предположения о том, что в стране ведется подготовка к периоду после отставки Мугабе, пишет агентство.