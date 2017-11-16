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12:29 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия укрепляет отношения с Вьетнамом: в правительстве подписано соглашение о создании консорциума

УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В правительстве Башкортостана подписано соглашение о создании консорциума «Башкирско-вьетнамское общество дружбы». Консорциум будет создан на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета, в котором обучается достаточно большое количество студентов из Вьетнама.

Подписи под документом поставили ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, председатель Общества вьетнамских граждан в Башкортостане Чан Нгок Туан и генеральный директор ООО МИП УГНТУ Консорциум «Нефтегазовый центр» Ильдар Юлбарисов.

Соглашение заключено сроком на пять лет для развития двухсторонних связей и содействия культурному и экономическому сотрудничеству между организациями Башкортостана и Социалистической Республики Вьетнам.

Документом также предполагается, что стороны будут осуществлять информационное и организационное взаимодействие в области промышленности, транспорта, связи, образования, туризма и спорта.

Как отметил на церемонии подписания соглашения вице-премьер правительства Башкортостана — министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев, отношения между Башкортостаном и Вьетнамом развиваются «системно и планомерно».

В 2016 году объем внешнеторгового товарооборота Башкортостана с Вьетнамом составил 8,4 млн долларов США и в основном состоял из экспортных поставок каучука и другой продукции химической промышленности, а также оборудования, минеральных продуктов, сельскохозяйственного сырья. Из Вьетнама осуществлялись импортные поставки изделий из кожи, оборудования, текстиля и других товаров.

На территории Башкортостана работают 13 предприятий, созданных при участии капитала из Вьетнама и занятых в сфере торговли, общепита, туризма, производства изделий из пластмасс, текстильных изделий и пищевых продуктов.

Помимо экономических связей, между Башкортостаном и Вьетнамом установлены тесные связи в сфере культуры и образования.

Как сообщил Рамиль Бахтизин, Уфимский государственный нефтяной технический университет оказывает достаточно большую поддержку вьетнамской стороне в деле подготовки высококвалифицированных специалистов.

«Мы очень хорошо взаимодействуем с диаспорой Вьетнама, и создание такого Общества дружбы является логичным продолжением официальных документов, подписанных правительствами Башкортостана и вьетнамской провинции Бариа-Вунгтау, — добавил он. — Мы планируем более активно развивать курортно-туристическое направление. Как и во Вьетнаме, у нас тоже есть свои красивые места, которые можно было бы показывать туристам. Сегодняшнее соглашение — начало нового этапа развития взаимоотношений между двумя республиками».

«Для меня очень большая честь присутствовать на церемонии подписания этого соглашения. Подписывая его, я сделаю всё возможное, чтобы наше сотрудничество было плодотворным и успешным», — подчеркнул председатель Общества вьетнамских граждан в Башкортостане Чан Нгок Туан.

«Надеемся, что всё, что мы закладываем сегодня в основу данного соглашения, это действительно реальные дела. От имени правительства Башкортостана позвольте пожелать, чтобы Общество башкирско-вьетнамской дружбы развивалось и расширялось не только на базе нефтяного университета, но и для всех граждан и предприятий республики», — резюмировал по итогам встречи вице-премьер правительства Башкортостана Евгений Гурьев.

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