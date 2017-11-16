В администрации Волгоградской области стало одним комитетом меньше
На сегодняшнем заседании облдумы внесены изменения в систему органов исполнительной власти.
На сегодняшнем заседании облдумы внесены изменения в систему органов исполнительной власти.
Вместо двух комитетов — облкомобразования и облкоммолодёжи — с нового 2018 года остаётся один. Он будет называться — комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
По словам разработчиков, целесообразность централизации диктуется схожестью осуществляемых полномочий, постоянной координацией и синхронизацией смежных сфер деятельности. Принятое решение целиком находится в русле реализации задачи, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, о наведении порядка в сфере управления.