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12:33 (мск), источник: РИАЦ

В администрации Волгоградской области стало одним комитетом меньше

На сегодняшнем заседании облдумы внесены изменения в систему органов исполнительной власти.

Источник: РИАЦ

Вместо двух комитетов — облкомобразования и облкоммолодёжи — с нового 2018 года остаётся один. Он будет называться — комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

По словам разработчиков, целесообразность централизации диктуется схожестью осуществляемых полномочий, постоянной координацией и синхронизацией смежных сфер деятельности. Принятое решение целиком находится в русле реализации задачи, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, о наведении порядка в сфере управления.

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