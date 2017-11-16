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12:55 (мск), источник: Интерфакс

Состояние воздуха в Челябинской области будет контролировать межведомственная группа во главе с губернатором

Челябинск. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Контролировать экологическую обстановку в Челябинской области в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) будет межведомственная группа под руководством губернатора, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

Решение о формировании группы было принято по итогам правительственного совещания с участием руководителей всех контролирующих и надзорных органов, силовых структур и крупных предприятий.

«Задача рабочей группы — не допустить рост загрязнения воздуха в период НМУ, оперативно реагировать на изменение экологической обстановки, а также информировать население о фактическом состоянии качества атмосферного воздуха», — говорится в сообщении.

По оценке специалистов Челябинского гидрометцентра, в регионе на безветренную погоду, когда наблюдается инверсия (НМУ), приходится почти половина дней в году.

В этот период промышленные предприятия должны снижать свои выбросы, чтобы не возрастала загрязненность воздуха. Горожанам в период НМУ предлагают пересаживаться на общественный электротранспорт, чтобы уменьшить объемы автомобильных выбросов.

Кроме того, власти планируют в этот период запретить въезд в город большегрузного транспорта и исключить передвижение по городу неисправной техники.

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