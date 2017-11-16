Фролов отозвал заявку на участие в выборах мэра Омска
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отозвал свою заявку на участие в выборах мэра.
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Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отозвал свою заявку на участие в выборах мэра.
Об этом в четверг, 16 ноября, заявил на встрече с представителями
Как пояснил «СуперОмску» председатель комиссии по выборам мэра Омска Сергей Тодоров, Фролов забрал документы в четверг, 16 ноября, в 14:30.
Отзыв заявления связан с переходом Фролова на новое место работы. С 22 ноября 2017 года чиновник будет работать в должности
Ожидается, что выборы мэра состоятся 22 ноября. В пятницу, 17 ноября, пройдет первичный отсев кандидатов.