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12:59 (мск), источник: СуперОмск

Фролов отозвал заявку на участие в выборах мэра Омска

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отозвал свою заявку на участие в выборах мэра.

Об этом в четверг, 16 ноября, заявил на встрече с представителями национально-культурных объединений врио губернатора Омской области Александр Бурков.

Как пояснил «СуперОмску» председатель комиссии по выборам мэра Омска Сергей Тодоров, Фролов забрал документы в четверг, 16 ноября, в 14:30.

Отзыв заявления связан с переходом Фролова на новое место работы. С 22 ноября 2017 года чиновник будет работать в должности вице-губернатора.

Ожидается, что выборы мэра состоятся 22 ноября. В пятницу, 17 ноября, пройдет первичный отсев кандидатов.

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