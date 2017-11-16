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13:46 (мск), источник: Volga News

Нового главу Самары определят до 22 декабря

В четверг, 16 ноября, на заседании городской думы Самары депутаты утвердили сроки проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.

Источник: Reuters

Документы потенциальные претенденты на должность главы могут подать с 20 ноября до 18 декабря. Сам конкурс будет проведен с 20 по 22 декабря. Главу города изберет специальная конкурсная комиссия из 20 человек, 10 из которых делегирует гордума, 10 — губернатор.

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