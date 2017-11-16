Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Врачи сообщили о состоянии выжившей при крушении самолета девочки
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
Жириновский поспорил с главой Госдумы об усталости от царя
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Лоза: «Дюжев может считать себя великим актером, другие – нет»
В ПФР поспорили с Кудриным о пенсиях
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
«Не хочу быть молодящейся бабушкой»: Пугачева о смелых нарядах
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
5 экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Внутри Монголии
13:03 (мск), источник: Noi.md

Жалоба на Плахотнюка: Прокуратура дала ответ

Генеральная прокуратура рассмотрела жалобу председателя партии «Действие и солидарность» Майи Санду на лидера ДПМ Влада Плахотнюка, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Учреждение выяснило, что обвинения в адрес демократа не обоснованы, следовательно, нет никаких оснований для начала уголовного расследования. Вопреки аргументам, приведенным в жалобе Санду, прокуратура не нашла никакого вмешательства со стороны Влада Плахотнюка в деятельность парламента, правительства и других госучреждений. Прокуроры пришли к этому выводу после того, как заслушали спикера парламента Андриана Канду, премьер-министра Павла Филипа, а также несколько депутатов — Валериу Гилецкого (ЕНПМ), Анатолия Загородного и Виолетту Иванову.

Генеральная прокуратура также подчеркнула в отправленном ПДС письме, что приведенные в жалобе поступки «имеют политическую мотивацию и не могут использоваться для возбуждения уголовного дела на имя гражданина Влада Плахотнюка». Майя Санду объявила, что опротестует в суде ответ прокуратуры. Напоминаем, что в конце сентября Майя Санду подала в Генеральную прокуратуру жалобу на Влада Плахотнюка, обвинив его в узурпации государственной власти, сославшись на то, что сегодня ДПМ контролирует всю исполнительную власть, а также судебную систему.

В свою очередь демократ посмеялся над этой ситуацией, назвав ее «игрой в политические жалобы».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Реорганизация судов обсуждалась с депутатами
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Президент Зимбабве Мугабе отказался подавать в отставку
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь