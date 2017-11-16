Жалоба на Плахотнюка: Прокуратура дала ответ

Источник: Noi.md

Учреждение выяснило, что обвинения в адрес демократа не обоснованы, следовательно, нет никаких оснований для начала уголовного расследования. Вопреки аргументам, приведенным в жалобе Санду, прокуратура не нашла никакого вмешательства со стороны Влада Плахотнюка в деятельность парламента, правительства и других госучреждений. Прокуроры пришли к этому выводу после того, как заслушали спикера парламента Андриана Канду, премьер-министра Павла Филипа, а также несколько депутатов — Валериу Гилецкого (ЕНПМ), Анатолия Загородного и Виолетту Иванову.

Генеральная прокуратура также подчеркнула в отправленном ПДС письме, что приведенные в жалобе поступки «имеют политическую мотивацию и не могут использоваться для возбуждения уголовного дела на имя гражданина Влада Плахотнюка». Майя Санду объявила, что опротестует в суде ответ прокуратуры. Напоминаем, что в конце сентября Майя Санду подала в Генеральную прокуратуру жалобу на Влада Плахотнюка, обвинив его в узурпации государственной власти, сославшись на то, что сегодня ДПМ контролирует всю исполнительную власть, а также судебную систему.