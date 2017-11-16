Узбекистан и Таджикистан проведут переговоры по вопросам границы

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Как отмечалось в беседе, за короткий период времени в узбекско-таджикских отношениях произошли глубинные изменения. Идет пересмотр всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества в сторону улучшения.

Восстановлено авиасообщение между Ташкентом и Душанбе, проведено заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоялись три встречи рабочих групп Правительственных делегаций по делимитации межгосударственной границы. Большой общественный резонанс имели другие совместные мероприятия различных сферах, в том числе в культурно-гуманитарной области.