Реставрацию усадьбы Бревнова в Иркутске оценил губернатор Сергей Левченко

Источник: irkobl.ru

Как 16 ноября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, это памятник истории и культуры федерального значения, который был построен в 1908—1910 годах. Здание богато декорировано, как внутри, так и снаружи, в народе получило название «Дом со львами».

Реставрация была начата в августе 2015 года. Специалисты провели усиление фундаментов, перекрытий, внутренних стен и перегородок, отреставрировали чердачное перекрытие, стропильную систему, деревянные стены второго этажа, выполнили работы по внутренним инженерным системам здания — отоплению, вентиляции, водопроводу, внутреннему электроснабжению и канализации.

Особый интерес представляет декоративное оформление интерьеров здания. В каждом помещении — индивидуальный рисунок лепного декора, розеток, потолочной живописи. На втором этаже сохранились уникальные, не имеющие аналогов, паркетные полы, которые содержат до пяти пород дерева в одном элементе. Специалисты в полном объёме провели реставрацию архитектурно-декоративной отделки. На фасадах здания восстановили маскароны в виде головы льва, фризы, лепные гирлянды по цветочным мотивам, сложные по рисунку элементы. На втором этаже воссоздана наружная деревянная галерея, которая была утрачена ещё в 20-е годы ХХ века, о её существовании было известно только по историческим фотографиям.

В настоящее время завершаются работы по благоустройству территории и наружному освещению. Ведутся финишные отделочные работы внутри здания: специалисты устанавливают оконную и дверную фурнитуру, ведут циклевание и лаковое покрытие паркета.

«На таком относительно небольшом объекте нужно было провести очень много видов строительных и реставрационных работ. Для них нашли высокопрофессиональные узкоспециализированные организации, которых не так много в Российской Федерации. Мы будем использовать их опыт и в дальнейшей работе по качественной реставрации памятников истории и архитектуры, которых много и в Иркутске, и в области», — сказал губернатор Сергей Левченко.

Руководитель Службы по охране объектов культурного значения Евгений Корниенко сообщил, что восстановление здания шло под постоянным контролем специалистов этой структуры. Стоимость реставрационных работ составила 56 млн рублей. Общая площадь объекта — 570 кв.м. Завершить все работы планируется к 25 декабря. Затем здание займет Иркутский дом литераторов.