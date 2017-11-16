Депутаты горсовета требуют найти деньги для бюджета Омска
Городской казне не хватает десятков миллиардов на решение социальных вопросов.
Городской казне не хватает десятков миллиардов на решение социальных вопросов.
Депутаты требуют выделить дополнительное финансирование в бюджет Омска. Об этом сообщает
Сегодня, 16 ноября, в Омском городском совете прошло заседание комитета по
Депутаты заявили, что омскому бюджету не хватает 300 млн рублей на выполнение майских указов президента: 280 млн рублей на пассажирские перевозки, 2,2 млрд рублей на строительство и ремонт местных дорог, 13 млрд рублей на капремонт многоквартирных домов, решение по которым вынес суд, 2,1 млрд рублей на ремонт школ и детсадов.
«Я предлагаю констатировать факт по этим цифрам и подготовить обращение, попросить спикера горсовета его подписать и направить в заксобрание», — цитирует слова депутата Юрия Федотова «ОмскЗдесь».
Добавим, что комитет единогласно поддержал решение.