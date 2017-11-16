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13:24 (мск), источник: АиФ Омск

Депутаты горсовета требуют найти деньги для бюджета Омска

Городской казне не хватает десятков миллиардов на решение социальных вопросов.

Источник: Reuters

Депутаты требуют выделить дополнительное финансирование в бюджет Омска. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Сегодня, 16 ноября, в Омском городском совете прошло заседание комитета по финансово-бюджетым вопросам.

Депутаты заявили, что омскому бюджету не хватает 300 млн рублей на выполнение майских указов президента: 280 млн рублей на пассажирские перевозки, 2,2 млрд рублей на строительство и ремонт местных дорог, 13 млрд рублей на капремонт многоквартирных домов, решение по которым вынес суд, 2,1 млрд рублей на ремонт школ и детсадов.

«Я предлагаю констатировать факт по этим цифрам и подготовить обращение, попросить спикера горсовета его подписать и направить в заксобрание», — цитирует слова депутата Юрия Федотова «ОмскЗдесь».

Добавим, что комитет единогласно поддержал решение.

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