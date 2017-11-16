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13:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевые власти поддержали объединение Краснокамска и района в городской округ

Как стало известно «Ъ», сегодня состоялась встреча главы Краснокамского района Виктора Соколова и губернатора Пермского края Максима Решетникова.

По информации источников, знакомых с ситуацией, стороны обсудили возможное объединение города и района в единый городской округ. Согласно проведенному соцопросу, за объединение выступают 65% жителей территории.

Максим Решетников поддержал эту инициативу и поручил подготовить соответствующее постановление. Ориентировочно, объединение территорий должно состоятся в 2018 году. По данным «Ъ», сейчас в Краснокамске изучается опыт объединения других территорий Пермского края, в частности, Лысьвенского городского округа.

Ранее «Ъ» писал о планах губернатора Пермского края провести административную реформу по объединению нескольких территорий региона. По словам источника, близкого к краевому правительству, изменения могут коснуться Краснокамского, Чусовского и Чайковского районов.

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