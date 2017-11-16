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14:48 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские депутаты ищут решение проблемы крупных пожаров

Самое сложное — распределить обязанности между федеральным управлением МЧС по Ростовской области, региональным департаментом и муниципалитетами.

Источник: AP 2017

Депутаты донского парламента с коллегами из Азовского районного собрания накануне говорили о том, как не допустить повторения крупных пожаров в Ростовской области.

Причина подобных ЧП, как выяснилось, не всегда кроется в погодных условиях — многое объясняется законодательными нестыковками и недостающим финансированием.

«В августе этого года мы столкнулись с очень серьезными вызовами для системы противопожарной безопасности. Понятно, что ключи к решению проблем находятся у самих городов, районов. Зона ответственности у каждого своя, а проблема общая», — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Самое сложное — распределить обязанности между федеральным управлением МЧС по Ростовской области, региональным департаментом и муниципалитетами.

«По федеральному закону обязанность тушения возложена на федеральную структуру, а меры по первичному противодействию пожару возложены на муниципальные органы. Так обязанности на практики возлагаются на муниципальные власти, но при этом финансово и технически эта работа не обеспечена», — продолжает Ищенко.

В Азовском районе 35 населенных пунктов находятся вне зоны так называемой нормативной досягаемости пожарной техники. Это значит, что специализированные машины не доберутся в эти села за 20 минут. Вот и тушат огонь часто своими силами.

Проблемы Азовского района общие для всех. Депутаты донского парламента обобщат все услышанное и разработают предложения по совершенствованию противопожарных мер.

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