Донские депутаты ищут решение проблемы крупных пожаров
Самое сложное — распределить обязанности между федеральным управлением МЧС по Ростовской области, региональным департаментом и муниципалитетами.
Самое сложное — распределить обязанности между федеральным управлением МЧС по Ростовской области, региональным департаментом и муниципалитетами.
Депутаты донского парламента с коллегами из Азовского районного собрания накануне говорили о том, как не допустить повторения крупных пожаров в Ростовской области.
«В августе этого года мы столкнулись с очень серьезными вызовами для системы противопожарной безопасности. Понятно, что ключи к решению проблем находятся у самих городов, районов. Зона ответственности у каждого своя, а проблема общая», — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Самое сложное — распределить обязанности между федеральным управлением МЧС по Ростовской области, региональным департаментом и муниципалитетами.
«По федеральному закону обязанность тушения возложена на федеральную структуру, а меры по первичному противодействию пожару возложены на муниципальные органы. Так обязанности на практики возлагаются на муниципальные власти, но при этом финансово и технически эта работа не обеспечена», — продолжает Ищенко.
В Азовском районе 35 населенных пунктов находятся вне зоны так называемой нормативной досягаемости пожарной техники. Это значит, что специализированные машины не доберутся в эти села за 20 минут. Вот и тушат огонь часто своими силами.
Проблемы Азовского района общие для всех. Депутаты донского парламента обобщат все услышанное и разработают предложения по совершенствованию противопожарных мер.