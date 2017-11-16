Бурков рассказал омским профсоюзам, как спускался в шахту
В четверг, 16 ноября, в Омске проходит встреча врио губернатора Александра Буркова с Федерацией Омских профсоюзов. Лидеры профсоюзов поприветствовали Буркова аплодисментами.
В четверг, 16 ноября, в Омске проходит встреча врио губернатора Александра Буркова с Федерацией Омских профсоюзов. Лидеры профсоюзов поприветствовали Буркова аплодисментами.
Анонсируя тему диалога, Александр Бурков подчеркнул, что хотел бы услышать мнение профсоюзных лидеров о кандидатах в мэры Омска.
Видимо, желая стать ближе к работникам омских предприятий, Александр Бурков рассказал о своем опыте общения с различными профсоюзами, вспомнив диалог с шахтерами в Свердловской области.
«Я понимаю, насколько важны профсоюзы. Мне доводилось участвовать во многих протестных акциях, в том числе спускаться в шахту. Могу сказать, что необходимо соблюдать баланс между властью, капиталом и человеком труда. И кроме вас никто помочь здесь не может. Нужно не забывать об интересах простого работника предприятия. Я еще и на
Отметим, что Александр Бурков спустился в шахту в 2008 году во время забастовки шахтеров в Северноуральске, что в Свердловской области. Тогда только два депутата спустились к рабочим, которые объявили голодовку