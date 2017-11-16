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13:58 (мск), источник: СуперОмск

Бурков рассказал омским профсоюзам, как спускался в шахту

В четверг, 16 ноября, в Омске проходит встреча врио губернатора Александра Буркова с Федерацией Омских профсоюзов. Лидеры профсоюзов поприветствовали Буркова аплодисментами.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Анонсируя тему диалога, Александр Бурков подчеркнул, что хотел бы услышать мнение профсоюзных лидеров о кандидатах в мэры Омска.

Видимо, желая стать ближе к работникам омских предприятий, Александр Бурков рассказал о своем опыте общения с различными профсоюзами, вспомнив диалог с шахтерами в Свердловской области.

«Я понимаю, насколько важны профсоюзы. Мне доводилось участвовать во многих протестных акциях, в том числе спускаться в шахту. Могу сказать, что необходимо соблюдать баланс между властью, капиталом и человеком труда. И кроме вас никто помочь здесь не может. Нужно не забывать об интересах простого работника предприятия. Я еще и на предприятиях-то не был, а приехал к вам, потому что пришлось длительное время поработать в Москве, в том числе в Минфине», — заявил Александр Бурков.

Отметим, что Александр Бурков спустился в шахту в 2008 году во время забастовки шахтеров в Северноуральске, что в Свердловской области. Тогда только два депутата спустились к рабочим, которые объявили голодовку из-за мизерных зарплат, — Александр Бурков и Георгий Леонтьев. После того как депутаты пообещали шахтерам довести дело до конца, рабочие прекратили забастовку и поднялись наверх.

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