Бурков рассказал омским профсоюзам, как спускался в шахту

«Я понимаю, насколько важны профсоюзы. Мне доводилось участвовать во многих протестных акциях, в том числе спускаться в шахту. Могу сказать, что необходимо соблюдать баланс между властью, капиталом и человеком труда. И кроме вас никто помочь здесь не может. Нужно не забывать об интересах простого работника предприятия. Я еще и на предприятиях-то не был, а приехал к вам, потому что пришлось длительное время поработать в Москве, в том числе в Минфине», — заявил Александр Бурков.