В краевое Законодательное Собрание внесена кандидатура Уполномоченного по правам ребенка

Также Светлана Денисова является председателем «Пермского Городского Родительского Совета», экспертом Общественной палаты РФ в области общественного контроля и исполнительным директором Ассоциации «Общественно-активные школы».



Согласно закону «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае» предложения о кандидатах могут вноситься в Законодательное Собрание губернатором Пермского края, депутатами Законодательного Собрания, депутатскими фракциями, Общественной палатой Пермского края.



Уполномоченный назначается на должность большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания, назначение оформляется постановлением Законодательного Собрания. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено более чем два срока подряд. Назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка состоится 30 ноября на пленарном заседании.



«Считаю, что выбор губернатора края правильный, Светлана Анатольевна достойная кандидатура. Много лет она принимает самое активное участие в работе нашего комитета, как член Общественной палаты края и как активный гражданин. Светлана Анатольевна в курсе всех социально значимых законов и направлений социальной политики, включая сферу детства», — отметил Председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Сергей Клепцин.



Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения присяги на заседании Законодательного Собрания, тогда же омбудсмен приносит присягу.