Бурков: В Омской области возникли проблемы с исполнением майских указов
На сегодняшней встрече с представителями
На сегодняшней встрече с представителями
Оказалось, что собственными силами правительство Омской области было не состоянии ликвидировать очередь в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет.
«Мы когда стали знакомиться с ситуацией в Омской области, то выяснили, что майские указы по дошкольным образовательным учреждениям удалось выполнить только за счет социальных партнеров. Если бы не строительство частных детских садов и не партнеры, которые открывали свои дошкольные учреждения, то вопрос с местами для детей в возрасте от трех до семи лет закрыть бы не удалось», — сказал Бурков.
По словам руководителя региона, по экономическим показателям открытие частных детских садов обходится значительнее дешевле, чем строительство государственного.
Председатель омского регионального отделения Союза армян России Араик Татоян в свою очередь обратил внимание на то, что Александру Буркову удалось добиться в Москве выделения Омской области дополнительных 8,5 млрд рублей.
«Мы уверены, что с этого начнется новое развитие всего региона», — отметил Татоян.