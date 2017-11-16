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14:12 (мск), источник: СуперОмск

Бурков: В Омской области возникли проблемы с исполнением майских указов

На сегодняшней встрече с представителями национально-культурных объединений временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал о проблемах с реализацией майских указов президента в регионе.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Оказалось, что собственными силами правительство Омской области было не состоянии ликвидировать очередь в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет.

«Мы когда стали знакомиться с ситуацией в Омской области, то выяснили, что майские указы по дошкольным образовательным учреждениям удалось выполнить только за счет социальных партнеров. Если бы не строительство частных детских садов и не партнеры, которые открывали свои дошкольные учреждения, то вопрос с местами для детей в возрасте от трех до семи лет закрыть бы не удалось», — сказал Бурков.

По словам руководителя региона, по экономическим показателям открытие частных детских садов обходится значительнее дешевле, чем строительство государственного.

Председатель омского регионального отделения Союза армян России Араик Татоян в свою очередь обратил внимание на то, что Александру Буркову удалось добиться в Москве выделения Омской области дополнительных 8,5 млрд рублей.

«Мы уверены, что с этого начнется новое развитие всего региона», — отметил Татоян.

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