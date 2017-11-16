Бурков: В Омской области возникли проблемы с исполнением майских указов

Оказалось, что собственными силами правительство Омской области было не состоянии ликвидировать очередь в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет.

«Мы когда стали знакомиться с ситуацией в Омской области, то выяснили, что майские указы по дошкольным образовательным учреждениям удалось выполнить только за счет социальных партнеров. Если бы не строительство частных детских садов и не партнеры, которые открывали свои дошкольные учреждения, то вопрос с местами для детей в возрасте от трех до семи лет закрыть бы не удалось», — сказал Бурков.