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14:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Исполнять обязанности директора «Пермэнерго» будет Эдуард Илларионов

АО «МРСК Урала» объявило о завершении работы директора филиала «Пермэнерго» Олега Жданова, трудовой контракт которого истекает завтра.

Временно исполнять обязанности директора филиала будет главный инженер филиала Эдуард Илларионов.

Также, как сообщает пресс-служба компании, в филиале «Пермэнерго» на должность заместителя директора по развитию и реализации услуг назначен начальник департамента по реализации услуг и транспорту электроэнергии ОАО «МРСК Урала» Юрий Белозерцев.

Как ранее сообщал «Ъ», планируется, что господин Жданов возглавит Пермскую торгово-промышленную палату.

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