Исполнять обязанности директора «Пермэнерго» будет Эдуард Илларионов
АО «МРСК Урала» объявило о завершении работы директора филиала «Пермэнерго» Олега Жданова, трудовой контракт которого истекает завтра.
АО «МРСК Урала» объявило о завершении работы директора филиала «Пермэнерго» Олега Жданова, трудовой контракт которого истекает завтра.
Временно исполнять обязанности директора филиала будет главный инженер филиала Эдуард Илларионов.
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Как ранее сообщал «Ъ», планируется, что господин Жданов возглавит Пермскую