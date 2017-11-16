Александр Бурков уволил из омского правительства восемь чиновников
Сокращения коснулись разных ведомств Омской области.
Сокращения коснулись разных ведомств Омской области.
Александр Бурков уволил из омского правительства восемь чиновников. Соответствующий указ глава региона подписан накануне, 15 ноября. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, состав омского правительства сократится на восемь человек. Изменения коснутся государственных гражданских служащих региона. Бурков решил сократить по две ставки в министерстве имущественных отношений и министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта. По одному чиновнику уберут в минприроде, минпроме, а также в министерстве транспорта и инновационных технологий, главном управлении информационной политики и главном управлении региональной безопасности.
Отметим, что указ вступит в силу к 20 января 2018 года, за исключением пункта, касающегося ГУИП, — эти изменения вступили в силу сегодня.