Александр Бурков уволил из омского правительства восемь чиновников

Согласно документу, состав омского правительства сократится на восемь человек. Изменения коснутся государственных гражданских служащих региона. Бурков решил сократить по две ставки в министерстве имущественных отношений и министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта. По одному чиновнику уберут в минприроде, минпроме, а также в министерстве транспорта и инновационных технологий, главном управлении информационной политики и главном управлении региональной безопасности.