Фролов прокомментировал свое снятие с выборов мэра Омска

Он не будет участвовать в процедуре собеседований, намеченной на 17 ноября. С 22 ноября Фролов приступает к работе в качестве вице-губернатора.

«Думаю, мэром Омска должен быть человек, который хорошо знает структуру управления и может принимать как стратегические, на длительную перспективу, так и оперативные решения на каждый день, связанные с теплоснабжением, благоустройством, обращениями граждан», — заявил Сергей Фролов.