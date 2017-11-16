Фролов прокомментировал свое снятие с выборов мэра Омска
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов сегодня, 16 ноября, забрал документы из конкурсной комиссии по выборам градоначальника.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов сегодня, 16 ноября, забрал документы из конкурсной комиссии по выборам градоначальника.
Он не будет участвовать в процедуре собеседований, намеченной на 17 ноября. С 22 ноября Фролов приступает к работе в качестве
«Думаю, мэром Омска должен быть человек, который хорошо знает структуру управления и может принимать как стратегические, на длительную перспективу, так и оперативные решения на каждый день, связанные с теплоснабжением, благоустройством, обращениями граждан», — заявил Сергей Фролов.
В правительстве Омской области Фролов будет курировать сферу строительства и