Бурков: рука не поднимется консервировать омское метро

«Проработав месяц, я эту боль понимаю и ощущаю. Но сегодня без проработки с министерством транспорта РФ и экспертами решать вопрос нельзя. Слышу много мнений, что метро нужно законсервировать и забыть. Сразу скажу, моя рука на это не поднимется. Но в любом случае без федеральной поддержки мы не справимся. Но то, что метро — одна из ключевых задач для Омской области, это факт», — заявил Александр Бурков.