Бурков: рука не поднимется консервировать омское метро
На встрече врио губернатора Омской области Александра Буркова с председателем профсоюзной организации «Полета» был поднят вопрос об омском метрополитене.
На встрече врио губернатора Омской области Александра Буркова с председателем профсоюзной организации «Полета» был поднят вопрос об омском метрополитене.
Бурков с осторожностью прокомментировал перспективы омской подземки, лишь заверив, что консервировать проект он не намерен.
«Проработав месяц, я эту боль понимаю и ощущаю. Но сегодня без проработки с министерством транспорта РФ и экспертами решать вопрос нельзя. Слышу много мнений, что метро нужно законсервировать и забыть. Сразу скажу, моя рука на это не поднимется. Но в любом случае без федеральной поддержки мы не справимся. Но то, что метро — одна из ключевых задач для Омской области, это факт», — заявил Александр Бурков.
Отметим, что строительство омского метрополитена сейчас и так приостановлено. На поддержание в должном состоянии уже имеющихся в Омске конструкций приходится тратить до 30 млн рублей ежегодно.