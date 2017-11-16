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14:59 (мск), источник: СуперОмск

Бурков: рука не поднимется консервировать омское метро

На встрече врио губернатора Омской области Александра Буркова с председателем профсоюзной организации «Полета» был поднят вопрос об омском метрополитене.

Источник: РИА "Новости"

Бурков с осторожностью прокомментировал перспективы омской подземки, лишь заверив, что консервировать проект он не намерен.

«Проработав месяц, я эту боль понимаю и ощущаю. Но сегодня без проработки с министерством транспорта РФ и экспертами решать вопрос нельзя. Слышу много мнений, что метро нужно законсервировать и забыть. Сразу скажу, моя рука на это не поднимется. Но в любом случае без федеральной поддержки мы не справимся. Но то, что метро — одна из ключевых задач для Омской области, это факт», — заявил Александр Бурков.

Отметим, что строительство омского метрополитена сейчас и так приостановлено. На поддержание в должном состоянии уже имеющихся в Омске конструкций приходится тратить до 30 млн рублей ежегодно.

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