(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Парламент Татарстана выразил соболезнования иранскому народу в связи с землетрясением. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Сегодня депутаты Госсовета РТ Разиль Валеев и Рауиль Рахматуллин побывали в Генеральном консульстве Исламской Республики Иран в Казани и оставили запись в книге соболезнований по случаю трагических событий в провинции Керманшах, приведших к многочисленным человеческим жертвам.

«Разделяем глубокое горе, постигшее народ Ирана. В эти трагические дни сердца татарстанцев — с родными и близкими сотен погибших. Выражаем наше искреннее сочувствие и поддержку тем, кто потерял своих родных и близких. Надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — написали парламентарии.

Ранее Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин направил телеграмму соболезнования в адрес временно исполняющего обязанности руководителя Генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани Алибемана Эгбали Зарча.

«Глубокой болью отозвалась в наших сердцах информация о сотнях погибших и тысячах пострадавших в результате страшной стихии, — говорится в телеграмме. — Разделяем с народом Исламской Республики Иран безграничную горечь потерь и утрат. Сил и мужества родным и близким погибших, а выжившим — скорейшего выздоровления».