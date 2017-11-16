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15:13 (мск), источник: Informburo.kz

Суд принял решение досрочно освободить Сейтказы Матаева

По словам адвокатов, Матаев практически всё время проводил в медицинском пункте колонии.

Источник: Informburo.kz

В Капчагайском городском суде Алматинской области огласили решение по делу основателя Национального пресс-клуба Сейтказы Матаева.

Как заявила адвокат Мадина Бакиева, Матаевым был внесён выкуп одной пятой своего имущества на сумму более 10 млн тенге. По словам Бакиевой, после освобождения Сейтказы Матаев приступит к должности директора информационного агентства «КазТаг». Также, как сообщила супруга подсудимого Баян Рамазанова, Матаев вернётся к своей работе в Национальном пресс-клубе и в целом продолжит журналистскую деятельность.

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По информации адвокатов, сегодня Матаев практически всё время находится в медсанчасти из-за регулярных гипертонических кризов. Ему требуется регулярная медикаментозная поддержка, которая предоставляется не всегда в полном объёме.

Суд учёл все ходатайства правозащитников и принял решение об условно-досрочном освобождении Сейтказы Матаева. Однако ему всё ещё запрещено занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях в течение 10 лет. Постановление вступит в силу через 15 рабочих дней, если не опротестует решение Генеральная прокуратура.

Сейтказы Матаев провёл в колонии в общей сложности более 16 месяцев, что практически половина назначенного срока. За судебным процессом и вердиктом судьи он наблюдал по видеотрансляции.

Стало известно, что уголовное дело директора информационного агентства «КазТАГ» Асета Матаева будут пересматривать только в конце февраля 2018 года.

17 апреля сообщалось, что Сейтказы Матаев попал под амнистию и будет освобождён в 2020 году.

Основатель Национального пресс-клуба был приговорён к шести годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. После приговора апелляционная коллегия городского суда Астаны отклонила апелляцию на приговор Сейтказы Матаеву и его сыну Асету Матаеву. Всё имущество Сейтказы Матаева и генерального директора информационного агентства «КазТАГ» Асета Матаева было арестовано. При этом, по словам адвокатов, судебные исполнители не выделяют доли, на которые претендуют супруги осуждённых.

25 октября Казахстанский медиаальянс журналистов написал обращение на имя председателя Верховного суда. В нём делегаты просили Кайрата Мами заменить меры наказания для Сейтказы и Асета Матаевых.

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