Суд принял решение досрочно освободить Сейтказы Матаева

Источник: Informburo.kz

В Капчагайском городском суде Алматинской области огласили решение по делу основателя Национального пресс-клуба Сейтказы Матаева.

Как заявила адвокат Мадина Бакиева, Матаевым был внесён выкуп одной пятой своего имущества на сумму более 10 млн тенге. По словам Бакиевой, после освобождения Сейтказы Матаев приступит к должности директора информационного агентства «КазТаг». Также, как сообщила супруга подсудимого Баян Рамазанова, Матаев вернётся к своей работе в Национальном пресс-клубе и в целом продолжит журналистскую деятельность.

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По информации адвокатов, сегодня Матаев практически всё время находится в медсанчасти из-за регулярных гипертонических кризов. Ему требуется регулярная медикаментозная поддержка, которая предоставляется не всегда в полном объёме.

Суд учёл все ходатайства правозащитников и принял решение об условно-досрочном освобождении Сейтказы Матаева. Однако ему всё ещё запрещено занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях в течение 10 лет. Постановление вступит в силу через 15 рабочих дней, если не опротестует решение Генеральная прокуратура.

Сейтказы Матаев провёл в колонии в общей сложности более 16 месяцев, что практически половина назначенного срока. За судебным процессом и вердиктом судьи он наблюдал по видеотрансляции.

Стало известно, что уголовное дело директора информационного агентства «КазТАГ» Асета Матаева будут пересматривать только в конце февраля 2018 года.

17 апреля сообщалось, что Сейтказы Матаев попал под амнистию и будет освобождён в 2020 году.

Основатель Национального пресс-клуба был приговорён к шести годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. После приговора апелляционная коллегия городского суда Астаны отклонила апелляцию на приговор Сейтказы Матаеву и его сыну Асету Матаеву. Всё имущество Сейтказы Матаева и генерального директора информационного агентства «КазТАГ» Асета Матаева было арестовано. При этом, по словам адвокатов, судебные исполнители не выделяют доли, на которые претендуют супруги осуждённых.