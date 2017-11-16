Суд принял решение досрочно освободить Сейтказы Матаева
По словам адвокатов, Матаев практически всё время проводил в медицинском пункте колонии.
По словам адвокатов, Матаев практически всё время проводил в медицинском пункте колонии.
В Капчагайском городском суде Алматинской области огласили решение по делу основателя Национального
Как заявила адвокат Мадина Бакиева, Матаевым был внесён выкуп одной пятой своего имущества на сумму более 10 млн тенге. По словам Бакиевой, после освобождения Сейтказы Матаев приступит к должности директора информационного агентства «КазТаг». Также, как сообщила супруга подсудимого Баян Рамазанова, Матаев вернётся к своей работе в Национальном
По информации адвокатов, сегодня Матаев практически всё время находится в медсанчасти
Суд учёл все ходатайства правозащитников и принял решение об
Сейтказы Матаев провёл в колонии в общей сложности более 16 месяцев, что практически половина назначенного срока. За судебным процессом и вердиктом судьи он наблюдал по видеотрансляции.
Стало известно, что уголовное дело директора информационного агентства «КазТАГ» Асета Матаева будут пересматривать только в конце февраля 2018 года.
17 апреля сообщалось, что Сейтказы Матаев попал под амнистию и будет освобождён в 2020 году.
Основатель Национального
25 октября Казахстанский медиаальянс журналистов написал обращение на имя председателя Верховного суда. В нём делегаты просили Кайрата Мами заменить меры наказания для Сейтказы и Асета Матаевых.