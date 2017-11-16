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15:19 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: никто не барствует, а банковскими бонусами можно подавиться

Народ Беларуси сегодня «не барствует», и банковская сфера также не должна быть «скопищем жирных котов», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы кредитно-финансовых организаций в стране.

Источник: Sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг 16 ноября заслушал доклад по отдельным вопросам деятельности банков в стране. На совещании у президента присутствовали глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, премьер-министр Андрей Кобяков, глава Минтруда Ирина Костевич и другие профильные чиновники. Главным вопросом стал уровень зарплат по стране в целом и в банковской сфере в частности.

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«Вы должны знать мою позицию: чем богаче люди в стране, тем лучше для президента. Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси. Сегодня никто не барствует. 500 долларов или 1000 рублей с таким большим трудом правительство и, в том числе, Национальный банк с подконтрольными банками — так тяжело идет этот вопрос. Ну так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому», — сказал Лукашенко.

Глава государства выразил недовольство тем, как в банковской сфере разделены зарплата и так называемые бонусы. Он подчеркнул, что зарплаты у всех в Беларуси, от премьер-министра до председателя сельсовета, четкие и определенные. И в банковском секторе зарплата должна соответствовать качеству и объему выполняемых сотрудниками работ.

«Не надо мне тут подкидывать записки, в том числе, правительство и администрация президента, и национального банка — зарплата, а бонусы это не зарплата. А что, это не деньги? Можно выстроить такую систему, что ты будешь получать копейки в течение месяца-года в виде зарплаты, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят», — сказал Лукашенко.

Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитируя народ, «скопищем жирных котов», и об этом сегодня говорит не только рабочий и крестьянин, об этом говорит вся интеллигенция, резюмировал президент.

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