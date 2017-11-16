У нас есть всё для проведения Всемирных игр 2025 года — Рустэм Хамитов

— Мы заявлялись на проведение Всемирных игр 2021 года — это своего рода «олимпийские игры» по неолимпийским видам спорта. Но в финальной части голосования уступили американцам — это было как раз после присоединения Крыма, поэтому вмешалась политика, — сказал Рустэм Хамитов. — Но сегодня Международная ассоциация Всемирных игр шлёт сигнал о том, что неплохо бы в 2025 году провести Всемирные игры в России. Мы начинаем возвращаться к тому проекту, который был, потому что у нас есть всё для проведения Всемирных игр.