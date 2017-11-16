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15:49 (мск), источник: ИА Башинформ

У нас есть всё для проведения Всемирных игр 2025 года — Рустэм Хамитов

УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Башкортостан будет претендовать на проведение Всемирных игр 2025 года. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил на встрече с членами Российской ассоциации спортивных комментаторов.

По словам руководителя региона, республика продолжает активную работу по привлечению в республику крупных спортивных соревнований. Так, в 2019 году Уфа будет принимать Летние Международные детские игры.

— Мы заявлялись на проведение Всемирных игр 2021 года — это своего рода «олимпийские игры» по неолимпийским видам спорта. Но в финальной части голосования уступили американцам — это было как раз после присоединения Крыма, поэтому вмешалась политика, — сказал Рустэм Хамитов. — Но сегодня Международная ассоциация Всемирных игр шлёт сигнал о том, что неплохо бы в 2025 году провести Всемирные игры в России. Мы начинаем возвращаться к тому проекту, который был, потому что у нас есть всё для проведения Всемирных игр.

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по тем видам спорта, которые не включены в программу Олимпийских игр. Они проводятся с 1981 года Международной ассоциацией Всемирных игр (IWGA) под патронажем Международного олимпийского комитета один раз в четыре года на протяжении 11 дней. Российские спортсмены участвуют в этих соревнованиях с 1993 года. Уфа претендовала на проведение Всемирных игр 2021 года, но по итогам голосования уступила американскому Бирмингему.

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