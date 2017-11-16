Бавария планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Нижегородской областью

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Пширер отметил, что взаимодействие, в частности, может быть налажено в сфере цифровой экономики, автомобилестроении.

Гость также отметил, что в Нижегородской области много молодых людей, которые хотели бы основать свое дело. И в этом вопросе Бавария может оказать поддержку.

«Баварские компании рассматривают Нижегородскую область не как рынок для сбыта своей продукции, а как площадку для совместного производства и научных исследований», — подчеркнул Франц Йозеф Пширер.