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17:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Бавария планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Нижегородской областью

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, об этом заявил глава баварской делегации статс-секретарь министерства экономики, информации, энергетики и технологий Баварии Франц Йозеф Пширер по итогам встречи с представителями правительства Нижегородской области, которая прошла в Нижегородском кремле 16 ноября.

Источник: Reuters

Пширер отметил, что взаимодействие, в частности, может быть налажено в сфере цифровой экономики, автомобилестроении.

Гость также отметил, что в Нижегородской области много молодых людей, которые хотели бы основать свое дело. И в этом вопросе Бавария может оказать поддержку.

«Баварские компании рассматривают Нижегородскую область не как рынок для сбыта своей продукции, а как площадку для совместного производства и научных исследований», — подчеркнул Франц Йозеф Пширер.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Нижегородской областью и Германией в январе-августе 2017 года вырос более чем на 25%.

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