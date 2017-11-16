Азербайджан и Узбекистан подписали план военного сотрудничества
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр обороны Азербайджанской Республики
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр обороны Азербайджанской Республики
Узбекская делегация, посетила Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов, где возложила венки и цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, а также героических сыновей Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность страны.
Сначала прошла встреча один на один между министрами обороны, после чего состоялась встреча в расширенном составе.
Поприветствовав гостей,
Выражая удовлетворенность своим визитом, министр обороны Узбекистана
Стороны особо подчеркнули, что развитие
По завершении встречи был подписан План двустороннего военного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан на 2018 год.
Затем узбекская делегация посетила в административном здании Генерального штаба Вооруженных Сил музей, где представлены экспозиции отражающие жизненный путь и деятельность общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, а также ознакомилась с рабочей обстановкой в других служебных помещениях. Побывав в Центральном Командном Пункте, гости посредством видеосоединения на прямую связались с объединениями и видами Вооруженных сил.