Азербайджан и Узбекистан подписали план военного сотрудничества

Источник: Podrobno.uz

Узбекская делегация, посетила Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов, где возложила венки и цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, а также героических сыновей Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность страны.

Сначала прошла встреча один на один между министрами обороны, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З. Гасанов отметил, что двустороннее военное сотрудничество, проводимое между нашими странами, основано на дружеских и братских отношениях. Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, министр обороны довел до внимания гостя, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является серьезной угрозой региональной стабильности.

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Выражая удовлетворенность своим визитом, министр обороны Узбекистана генерал-майор А. Азизов, отметил, что он информирован о реформах, проводимых в Вооруженных силах Азербайджана и достижениях в армейском строительстве, подчеркнув, при этом заинтересованность своей страны в использовании военного опыта.

Стороны особо подчеркнули, что развитие азербайджано-узбекских отношений служит укреплению мира и стабильности в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии, в которых расположены наши страны. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями об основных направлениях военных связей, развитии сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного образования, организации взаимных визитов экспертных групп, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес. .

По завершении встречи был подписан План двустороннего военного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан на 2018 год.