Свердловские адвокаты согласились сотрудничать с МВД после обещания погасить задолженность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Члены Свердловской областной коллегии адвокатов согласились вернуться к сотрудничеству с ГУ МВД России по Свердловской области после письма за подписью начальника регионального главка МВД Михаила Бородина с обещанием погасить до конца ноября долг перед защитниками в сумме 7 млн рублей. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель председателя областной коллегии адвокатов Игорь Федоров.

«Сегодня нам поступило письмо из ГУ МВД России по Свердловской области за подписью начальника Михаила Бородина, в котором указано, что региональный главк МВД намеревается погасить всю задолженность до конца ноября. В связи с этим сегодня на места ушла телеграмма, чтобы адвокаты незамедлительно приступили к защите по уголовным делам по назначению дознавателей и следователей. Будем считать, что ситуация временно урегулирована», — сказал Федоров.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября защитники отказались участвовать в уголовном судопроизводстве и выходить в судебные заседания по назначению органов следствия и судов в связи с образовавшимся перед ними долгом почти в 22 миллиона рублей за уже выполненную работу. Семь миллионов рублей составляет долг Главного управления МВД России по Свердловской области, 15 миллионов рублей составляла задолженность управления Судебного департамента. При этом управление Судебного департамента в регионе погасило долг перед защитниками в полном объеме.