Путин встретится с президентом Киргизии в Петербурге 17 ноября
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится 17 ноября в Петербурге с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщает
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится 17 ноября в Петербурге с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщает
«Состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в мероприятиях VI
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