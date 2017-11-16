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15:49 (мск), источник: РИА Новости

Путин встретится с президентом Киргизии в Петербурге 17 ноября

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится 17 ноября в Петербурге с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

«Состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в мероприятиях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума», — говорится в сообщении.

Главы государств обсудят результаты многолетнего сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-киргизских отношений. Отмечается, что Россия высоко оценивает личный вклад Атамбаева в продвижение стратегического партнерства между двумя странами, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

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