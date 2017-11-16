Байбек: Мы полностью переходим на принципы «Умного города»

Источник: Zakon.kz

В Алматы одной из болевых точек является транспортная реформа. Как сказал аким Бауыржан Байбек на международной конференции ПРООН, пока будет существовать город, транспортная реформа будет продолжаться, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, транспортная реформа — одна из самых сложнейших комплексных реформ в любом мегаполисе.

— 80% выброса дает транспорт, и предыдущие акимы делали многое для решения этого вопроса. Вначале строили большое количество развязок, Малое транспортное кольцо и этот как-то разгрузило город. Это 30 развязок за 10 лет, — говорит Бауыржан Байбек. — По-моему, больше 3 млрд долларов вложено. Но мы поняли, что чем больше создаешь условий для машин, больше строишь развязок, тем больше будет машин. Для кого ты создаешь условия, тот и будет приходить.

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Малое транспортное кольцо завершено, теперь будет строиться большое транспортное кольцо — БАКАД (большая алматинская кольцевая автомобильная дорога).

— В рамках системы «Западная Европа — Западный Китай» мы свяжем БАКАД, это большой проект в 1,5 млдр долларов, он разгрузит город на 40−60 тысяч автомобилей в сутки, позволит комфортно двигаться, объезжать город большим транспортным потоком и в то же время сделать движение эффективным, — отметил градоначальник.

Власти города делают все, чтобы обеспечить в Алматы устойчивый транспорт.

— То есть все, что мы делаем — выделенные полосы для общественного транспорта, пешеходные зоны, велокоридор, платные парковки — все это транспортная реформа, — комментирует аким. — Мы сейчас дополнительно купили эвакуаторы. Вроде мелочь, но очень важно. Это и система «Безопасный город», видеокамеры. В первый проект мы вложили 5 млрд, заработали 16 млрд, штрафов было на 31 млрд, 16 млрд мы смогли взыскать.

Теперь, по его словам, в Алматы начинается второй проект, для этого уже заложены деньги, будут умные камеры, которые будут регулировать потоки и будет единая система.

— Мы полностью переходим на принципы «Умного города» и транспортная реформа — большая составляющая «Умного города», — подчеркнул аким.