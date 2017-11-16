Гордума Краснодара изменила ставки местных налогов

Источник: Югополис

На прошедшем 16 ноября 43 заседании городской Думы депутаты изменили ставки земельного налога по некоторым видам разрешенного использования, налога на имущество физических лиц и коэффициент единого налога на вмененный доход.

— С целью наполнения городского бюджета будущего и последующего годов нам необходимо уходить от действовавших ранее неэффективных льгот в виде пониженных ставок по местным налогам и скорректировать ставки в сторону увеличения Николай Лебедев директор департамента финансов

Что касается налога на имущество физических лиц, то ставку налога для жилых помещений решено оставить без изменений — 0,2% от кадастровой стоимости объекта, в отношении коммерческих помещений — объектов торговли, административных зданий — ставка увеличена с 0,5 до 0,7%.

Размер земельного налога с 1 января 2018 г. также подвергся корректировке в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков. Работа эта проводится с прошлого года, поскольку с 1 января текущего года произошло резкое уменьшение кадастровой стоимости земельных участков, и чтобы не допустить «провалов» доходов местного бюджета в будущем году, ставки земельного налога пропорционально корректируются.

На этот раз изменены ставки земельного налога по 5 видам разрешенного использования земельных участков. Это — земля под автостоянками — ставка 1% от кадастровой стоимости, объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания — 1,5%, гостиницами — 0,7%, производственными и административными зданиями, сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок — 0,3%.

Для учреждений образования ставка земельного налога осталась на прежнем уровне — 0, 5% от кадастровой стоимости, для учреждений науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства ставки увеличены до 1,5%. На период строительства социальных объектов предусмотрена льготная ставка земельного налога — 0,5%.

Стоит отметить, что повышение ставок земельного налога не отразится на муниципальных учреждениях, поскольку они от его уплаты освобождены.

Налог на имущество по новым ставкам собственники коммерческих зданий будут платить в 2019 году, при уплате налогов за 2018 год.