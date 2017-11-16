Крупин назвал «градостроительной ошибкой» 13-этажный дом на Северной горе

Источник: Калининград.Ru

Возведение 13-этажного дома на месте прачечной на улице Герцена — «градостроительная ошибка». Об этом заявил замглавы Калининграда Артур Крупин перед публичными слушаниями в среду, 15 ноября.

Компания «Атлант» в своё время приобрела земельный участок, на котором располагался банно-прачечный комбинат. Это как раз-таки градостроительная ошибка предыдущих правил [землепользования и застройки], которые были утверждены в 2009 году. К сожалению, закон обратной силы не имеет. На эту территорию есть правообладатель, есть ранее выданные разрешительные документы. Сейчас единственная возможность только договариваться с застройщиком, — сказал Крупин.

При этом чиновник подчеркнул, что сейчас муниципальные власти не имеют права вести такие переговоры, потому что градостроительные вопросы находятся в полномочиях регионального правительства.

Администрация Калининграда разрешила построить 13-этажный жилой дом на улице Герцена в сентябре 2016 года. Земельный участок принадлежит компании «Атлант» на праве собственности с 2011 года. В июле 2013-го городские власти отказали застройщику в увеличении этажности здания и отклонения от установленных параметров. Однако спустя три месяца спустя мэрия изменила своё решение.