Крупин назвал «градостроительной ошибкой» 13-этажный дом на Северной горе
Теперь власти могут только «договариваться» с застройщиком.
Теперь власти могут только «договариваться» с застройщиком.
Возведение 13-этажного дома на месте прачечной на улице Герцена — «градостроительная ошибка». Об этом заявил замглавы Калининграда Артур Крупин перед публичными слушаниями в среду, 15 ноября.
Компания «Атлант» в своё время приобрела земельный участок, на котором располагался
Администрация Калининграда разрешила построить 13-этажный жилой дом на улице Герцена в сентябре 2016 года. Земельный участок принадлежит компании «Атлант» на праве собственности с 2011 года. В июле 2013-го городские власти отказали застройщику в увеличении этажности здания и отклонения от установленных параметров. Однако спустя три месяца спустя мэрия изменила своё решение.