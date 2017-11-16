Губернатор Воронежской области поделился мечтой о турмаршруте

Глава региона обсудил с воронежскими студентами проекты, которые можно реализовать в регионе на основе полученного ими опыта, в четверг, 16 ноября. Одно из предложений касалось сферы туризма. Алексей Гордеев поделился, что у него есть мечта по организации туристического маршрута.

Туризм — это нераскрытый потенциал Воронежской области. Я уже два года об этом говорю, но никто не подхватывает. У меня есть мечта, может быть она романтическая: сделать сплав по Дону на плотах.

— Совместно с бизнесом можно было бы организовать по пути следования маршрута соответствующую инфраструктуру, в том числе оборудовать стоянки и провести на всем пути wi-fi, — отметил губернатор.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в Москве и Сочи с 14 по 22 октября. Основные мероприятия фестиваля состоялись в Олимпийском парке Сочи с 15 по 22 октября. В сочинском фестивале приняли участие 130 делегатов и 40 волонтеров из Воронежа. Среди них — лидеры молодежных некоммерческих организаций, студенческого самоуправления, политических партий, спортивных объединений, преподаватели и ученые. Возраст участников — от 18 до 35 лет. Все члены делегации прошли строгий отбор. Руководителем региональной делегации в категории «Волонтеры» стала студентка четвертого курса Воронежского государственного университета инженерных технологий. Всего в международном форуме поучаствовало более 20 тыс. молодых людей, среди них — 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.