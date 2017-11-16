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16:46 (мск), источник: РИА Крым

Чалый не будет баллотироваться в Заксобрание Севастополя в 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый не планирует избираться в местный парламент в 2019 году. Об этом он заявил в интервью РИА Новости Крым, полный текст которого будет опубликован в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

«Я не планирую идти в Законодательное собрание Севастополя в 2019 году. Политика — это не мое, я привык заниматься более конкретными делами, на которые могу оказывать более конкретное влияние, заканчивающееся предсказуемым результатом. Мой политический вираж в 2014 году был вынужденным», — сказал он.

При этом в жизни города Чалый планирует активно участвовать. «Но это не означает, что я не буду участвовать в общественной жизни города. Думаю, что на другом поприще я буду более полезен», — отметил депутат.

Кроме того, Чалый заявил о поддержке определенных кандидатов в депутаты на выборах в севастопольский парламент в 2019 году.

«Я, безусловно, заинтересован в том, чтобы в 2019 году в Законодательном собрании нового созыва оказались люди, которые хотят работать в интересах города, а не взять что-то из Севастополя для себя. В этом смысле я буду оказывать поддержку и помощь кому угодно», — подчеркнул он.

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