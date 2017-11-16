Чалый не будет баллотироваться в Заксобрание Севастополя в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

«Я не планирую идти в Законодательное собрание Севастополя в 2019 году. Политика — это не мое, я привык заниматься более конкретными делами, на которые могу оказывать более конкретное влияние, заканчивающееся предсказуемым результатом. Мой политический вираж в 2014 году был вынужденным», — сказал он.

При этом в жизни города Чалый планирует активно участвовать. «Но это не означает, что я не буду участвовать в общественной жизни города. Думаю, что на другом поприще я буду более полезен», — отметил депутат.

Кроме того, Чалый заявил о поддержке определенных кандидатов в депутаты на выборах в севастопольский парламент в 2019 году.