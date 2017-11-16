Аксенов призвал россиян активнее голосовать за название моста в Крым

Источник: РИА "Новости"

В четверг на специальном сайте назовимост.рф/ открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Голосование продлится месяц. Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

«Призываю крымчан и всех жителей нашей страны принять участие в голосовании», — написал Аксенов в Instagram.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией поддержали люди разных национальностей и политических убеждений, поэтому мост — это не только уникальный инженерный и экономический проект, важный для Крыма и всей страны, но и символ единства народов России.

«Дайте имя мечте, воплощенной в реальность!» — призвал Аксенов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Вопрос о названии моста в Крым был задан на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2016 году. Президент предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос.