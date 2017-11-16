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17:25 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов призвал россиян активнее голосовать за название моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян принять активное участие в онлайн-голосовании по выбору названия строящегося моста через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

В четверг на специальном сайте назовимост.рф/ открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Голосование продлится месяц. Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

«Призываю крымчан и всех жителей нашей страны принять участие в голосовании», — написал Аксенов в Instagram.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией поддержали люди разных национальностей и политических убеждений, поэтому мост — это не только уникальный инженерный и экономический проект, важный для Крыма и всей страны, но и символ единства народов России.

«Дайте имя мечте, воплощенной в реальность!» — призвал Аксенов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Вопрос о названии моста в Крым был задан на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2016 году. Президент предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос.

Отмечается, что пять самых популярных вариантов названия определил организатор голосования, Минтранс РФ, после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться собственным оригинальным названием.

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