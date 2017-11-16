И.о. нижегородского министра ЖКХ не исключил введение режима ЧС в п. Южный из-за холода в домах

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам Черткова, проблема связана с работой котельной исправительной колонии № 8 ГУФСИН. «Она запущена, на топку выделены кочегары, но выделенные десять человек этим вопросом не занимаются. Хотя дров хватает, температура в 14 домах поселка составляет 14−15 градусов», — рассказал Чертков.

И.о. министра также сообщил, что прокуратура вынесла представление главе администрации поселка за ненадлежащее оказание жителям коммунальных услуг. «Возможно даже ЧС придется вводить, чтобы работа шла в нормальном режиме», — добавил Андрей Чертков.