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18:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

И.о. нижегородского министра ЖКХ не исключил введение режима ЧС в п. Южный из-за холода в домах

И.о. нижегородского министра ЖКХ Андрей Чертков не исключил введение режима ЧС в п. Южный Тоншаевского района из-за холода в жилых домах. Об этом он сообщил на заседании правительства Нижегородской области 16 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам Черткова, проблема связана с работой котельной исправительной колонии № 8 ГУФСИН. «Она запущена, на топку выделены кочегары, но выделенные десять человек этим вопросом не занимаются. Хотя дров хватает, температура в 14 домах поселка составляет 14−15 градусов», — рассказал Чертков.

И.о. министра также сообщил, что прокуратура вынесла представление главе администрации поселка за ненадлежащее оказание жителям коммунальных услуг. «Возможно даже ЧС придется вводить, чтобы работа шла в нормальном режиме», — добавил Андрей Чертков.

Напомним, что в мае 2017 года действующий на тот момент губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отмечал, что котельные в регионе находятся в плохом состоянии.

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