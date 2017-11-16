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16:15 (мск), источник: Actualitati.md

Чебан: Судьбу Кишинева должны решать его жители, а не кто-то еще

Накануне приближающегося референдума по снятию с должности генпримара Дорина Киртоакэ мунсоветники от партии ПСРМ провели пресс-конференцию, чтобы еще раз подчеркнуть важность предстоящего события для жизни горожан.

Источник: Actualitati.md

— Место для обращения к кишиневцам социалисты выбрали символическое вблизи разрушенного детсада номер 166, который стоит лишенный внимания со стороны муниципальных властей с 2009 года. Хочется прояснить ситуацию, и сказать, что дело не только в парковках и разбитых дорогах, а в десятке объектов социальной инфраструктуры, чьи территории исчезли за прошедшие несколько лет под построенными многоэтажками. Ни единой школы, детсада, оздоровительного учреждения не было создано за эти года, — заявил Чебан.

Чебан подчеркнул, что готовящийся референдум не является политическим ходом, а направлен на улучшение положения дел в муниципии. Даже специфичный партии цвет — красный, не был использован в ходе кампании. Мы не хотели заниматься политикой или геополитикой, точно так де как не делали этого 2 года будучи в Мунсовете, — отметил он.

В заключении Чебан призвал кишиневцев принять участие в референдуме, который пройдет 19 ноября, тем самым показав, что любой, кто не соответствует занимаемой должности может быть отстранен.

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