Чебан: Судьбу Кишинева должны решать его жители, а не кто-то еще
Накануне приближающегося референдума по снятию с должности генпримара Дорина Киртоакэ мунсоветники от партии ПСРМ провели
Накануне приближающегося референдума по снятию с должности генпримара Дорина Киртоакэ мунсоветники от партии ПСРМ провели
— Место для обращения к кишиневцам социалисты выбрали символическое вблизи разрушенного детсада номер 166, который стоит лишенный внимания со стороны муниципальных властей с 2009 года. Хочется прояснить ситуацию, и сказать, что дело не только в парковках и разбитых дорогах, а в десятке объектов социальной инфраструктуры, чьи территории исчезли за прошедшие несколько лет под построенными многоэтажками. Ни единой школы, детсада, оздоровительного учреждения не было создано за эти года, — заявил Чебан.
Чебан подчеркнул, что готовящийся референдум не является политическим ходом, а направлен на улучшение положения дел в муниципии. Даже специфичный партии цвет — красный, не был использован в ходе кампании. Мы не хотели заниматься политикой или геополитикой, точно так де как не делали этого 2 года будучи в Мунсовете, — отметил он.
В заключении Чебан призвал кишиневцев принять участие в референдуме, который пройдет 19 ноября, тем самым показав, что любой, кто не соответствует занимаемой должности может быть отстранен.