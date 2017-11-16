Глава ОП Крыма пригласил главреда New York Times посетить полуостров

Источник: РИА "Новости"

Ранее New York Times в своей статье на карте пометило Крым как «спорную территорию» и заштриховало его одним цветом с Россией, граница полуострова с Украиной помечена пунктиром. МИД Украины в этой связи выразил обеспокоенность и попросил исправить публикацию. При этом в издании убеждены, что карта и статья «дали четкое и точное описание ситуации в Крыму».

«Главному редактору и журналистам ничего не мешает приехать в Крым и лично убедиться, что это не спорная территория, а неотъемлемая часть Российской Федерации. Мы знаем такие примеры, когда в Крым приезжали многие политические лидеры партий и политических сил из различных стран мира и видели, что здесь все хорошо» Иоффе

По его словам, западные политические элиты прекрасно понимают, что крымский референдум и воссоединение полуострова с Россией — закономерные и демократические процессы, признание которых всем миром неизбежно. «Без полноценного участия России в международных процессах человечество обойтись не может. Статус-кво, которое сегодня существует в мире, включает существование российского Крыма, и для этого есть все основания: исторические, геополитические, правовые и так далее», — подчеркнул Иоффе.

Глава ОП отметил, что в крымском вопросе неуместно говорить о перевешивании принципа территориальной целостности над принципом самоопределения народов.