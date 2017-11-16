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18:43 (мск), источник: ИА REGNUM

Технические поправки Самарской гордумы: мэра Фурсова уволили второй раз

Самарская гордума задним числом отправила в отставку главу Самары Олега Фурсова. На этот раз окончательно.

Источник: samregion.ru

В Самаре на заседании городской думы внесли изменения в решение городского парламента от 31 октября, когда депутаты приняли отставку мэра Олега Фурсова, а не лишили его полномочий. 16 ноября «в целях технической поправки решено изложить решение гордумы в новой редакции — досрочно прекратить полномочия в связи с заявлением Фурсова по собственному желанию», передает ИА REGNUM.

«Решение гордумы вступило в силу со дня его принятия», — пояснили в гордуме.

Депутаты утвердили также сроки проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Самары. С 20 ноября до 18 декабря претенденты на этот пост могут подавать документы. Конкурсная комиссия, которая состоит из 20 человек (10 из них назначает глава региона, другая половина — депутаты) с 20 по 22 декабря рассмотрит поступившие заявки и назовет нового главу областной столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, уволенный 26 октября врио губернатора Дмитрием Азаровым глава Самары Олег Фурсов с 1 ноября должен был занять пост регионального министра труда, занятости и миграционной политики. Но из-за «технических неувязок» в гордуме, градоначальник «повис в воздухе». По состоянию на 16 ноября врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области является Ирина Никишина.

Напомним, до сих пор неизвестна позиция региональной власти по поводу супруги Фурсова — Ольги Фурсовой, которая занимает должность замминистра, руководителя департамента занятости минтруда области. В этой ситуации возникнет конфликт интересов.

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