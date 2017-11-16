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17:29 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь искренне желает мира соседней Украине и готова делать все возможное для его достижения — Мирончик

«Сейчас тема миротворцев на Донбассе обсуждается и облекается в форму проектов резолюций Совбеза ООН», — отметил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: БЕЛТА

16 ноября, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Беларусь искренне желает мира соседней Украине и готова делать все возможное для его достижения — иногда даже раньше, чем до этого дозревают участники переговорного процесса. Об этом заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя по просьбе журналистов вчерашние высказывания некоторых украинских политических и общественных деятелей после заявления о готовности Беларуси отправить миротворцев на Донбасс, сообщает БЕЛТА.

«Сейчас тема миротворцев на Донбассе обсуждается и облекается в форму проектов резолюций Совбеза ООН. Мы говорили об этом еще в октябре 2014 года. И от своих слов не отказываемся, как и подтвердил вчера глава МИД Беларуси, — отметил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. — Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы — в основном политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью. Их “обличительные” откровения и подсчет “ножей в спину” адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание».

«Но когда за этим следуют призывы создавать “серьезные диверсионно-разведывательные группы” и “проводить диверсии” на территории Беларуси, это уже за гранью политического пиара. Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше — и тех, и других, — продолжил Дмитрий Мирончик. — Исходим из того, что украинская сторона даст этому подстрекательству к терроризму как минимум политическую, а лучше — правовую оценку».

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