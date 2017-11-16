Беларусь искренне желает мира соседней Украине и готова делать все возможное для его достижения — Мирончик

Источник: БЕЛТА

16 ноября, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Беларусь искренне желает мира соседней Украине и готова делать все возможное для его достижения — иногда даже раньше, чем до этого дозревают участники переговорного процесса. Об этом заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя по просьбе журналистов вчерашние высказывания некоторых украинских политических и общественных деятелей после заявления о готовности Беларуси отправить миротворцев на Донбасс, сообщает БЕЛТА.

«Сейчас тема миротворцев на Донбассе обсуждается и облекается в форму проектов резолюций Совбеза ООН. Мы говорили об этом еще в октябре 2014 года. И от своих слов не отказываемся, как и подтвердил вчера глава МИД Беларуси, — отметил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. — Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы — в основном политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью. Их “обличительные” откровения и подсчет “ножей в спину” адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание».