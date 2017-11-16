В горсовете Калининграда предложили запретить грузовикам ездить по ул. Краснокаменной
Депутаты считают, что водители игнорируют ул. Окружную, которая строилась для грузовиков.
Депутаты считают, что водители игнорируют ул. Окружную, которая строилась для грузовиков.
В городском совете Калининграда предложили запретить грузовому транспорту ездить по ул. Краснокаменной. Об этом в четверг, 16 ноября, на заседании комиссии по городскому хозяйству заявил депутат Олег Мигунов.
По словам народного избранника, грузовой транспорт круглые сутки курсирует через узкую улицу, игнорируя Окружную
«Окружная строилась для того, чтобы грузовые потоки миновали город, но водители большегрузных машин “срезают” угол и едут через Туруханскую, Краснокаменную и выезжают на Невского, раздражая местных жителей», — отметил Мигунов.
В комитете городского хозяйства пообещали рассмотреть вопрос на комиссии по безопасности дорожного движения.
Ранее жители ул. Невского попросили власти установить знаки, запрещающие езду мотоциклов по ночам. Они заявляли, что им мешает шум двигателей.