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18:15 (мск), источник: Новый Калининград

Облсуд оставил Рудникова за решеткой

Депутат облдумы пробудет в СИЗО до 1 января 2018 года.

Источник: AP 2017

Калининградский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда Калининграда об аресте Игоря Рудникова. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда.

Защита депутата облдумы и издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова ранее обжаловала решение районного суда, арестовавшего политика до 1 января 2018 года. Игоря Рудникова задержали 1 ноября в его квартире, позже депутата привезли в редакцию «Новых колес», где сотрудники УФСБ провели обыск. Коллеги Рудникова сообщали о том, что депутат был избит. На суд 4 ноября его доставили с загипсованной рукой.

Рудникова обвиняют в вымогательстве у руководителя СУ СК по Калининградской области Виктора Леденева 50 тысяч долларов в обмен на прекращение критических публикаций в его адрес. Бывший замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин, которого следствие считает пособником Рудникова, свою вину частично признал. Рудников отрицает свою причастность к этому делу.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время обыска у Рудникова была найдена грин-карта — документ, подтверждающий вид на жительство в США для негражданина этой страны. Позже прокуратура подтвердила факт наличия у Рудникова грин-карты. В связи с этим областная Дума намерена исключить Рудникова из числа своих депутатов, поскольку он не предупредил о тесной связи с иностранным государством, когда баллотировался в региональный парламент.

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