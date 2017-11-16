Облсуд оставил Рудникова за решеткой

Источник: AP 2017

Калининградский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда Калининграда об аресте Игоря Рудникова. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда.

Защита депутата облдумы и издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова ранее обжаловала решение районного суда, арестовавшего политика до 1 января 2018 года. Игоря Рудникова задержали 1 ноября в его квартире, позже депутата привезли в редакцию «Новых колес», где сотрудники УФСБ провели обыск. Коллеги Рудникова сообщали о том, что депутат был избит. На суд 4 ноября его доставили с загипсованной рукой.

Рудникова обвиняют в вымогательстве у руководителя СУ СК по Калининградской области Виктора Леденева 50 тысяч долларов в обмен на прекращение критических публикаций в его адрес. Бывший замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин, которого следствие считает пособником Рудникова, свою вину частично признал. Рудников отрицает свою причастность к этому делу.