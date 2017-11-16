Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борис Корчевников открыто заговорил о болезни и своем увольнении
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе для безопасности России
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Борис Корчевников открыто заговорил о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
СМИ: Сердючка рассказала, зачем артисты из Украины выступают в РФ
71-летняя певица Пеккан собирается родить первенца
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
18:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежская мэрия ищет грязные маршрутки среди начищенных автобусов

Чиновники мэрии, как и обещали, начали проверять чистоту в маршрутках.

Источник: Вести - Воронеж

Владельцы автотранспортных сделали вид, что это для них сюрприз. Однако о грядущей проверке, во-первых, объявили на еженедельной планёрке, а во-вторых, перед рейдом на каждом маршруте, его руководство извещают минимум за несколько часов.

Сегодня проверяли до блеска начищенные автобусы, которые курсируют из микрорайона ВАИ в Юго-Западный. Впрочем, комиссия и здесь находит нарушения — на одном из кресел изрисована спинка. Граффити тут же салфеткой оттирает водитель. Автобус, уверяют водители, моют ежедневно после рейса, плюс — ещё несколько раз подметают. От пассажиров, рассказывает, что угодно можно ожидать.

— На задних сидениях можно найти всё что угодно: бытовые отходы, продукты питания, рассыпанные семечки, кириешки, недоеденные бутерброды, — рассказал Евгений Бедрин, водитель маршрутки.

Один день — это один рейд и один маршрут, график составлен на несколько недель вперед. Исследуют все машины на линии — получается до 20 в день. Проверяют, хорошо ли приклеены таблички с маршрутом, стоимостью проезда и номерами контролирующих служб.

Помимо плановых рейдов состояние маршруток проверяют по жалобам воронежцев, больше всего пока поступило на маршрут, курсирующий до улицы Урывского. Впрочем, проверку здесь, судя по чистоте, уже проводили. Если водитель нарушения вовремя не устранит, может на этом автобусе больше в рейс не выйти.

— Нарушения выявляются, фиксируются, составляются акты, направляются в Управление транспорта и в течение определённого времени перевозчик обязан предоставить автобус на повторный осмотр. Рваные сиденья, неработоспособное оборудование ГЛОНАСС, автобус, который мы не можем отслеживать, путевая документация, полнота информации для пассажиров, — сообщил Никита Шипулин, заместитель директора муниципального Центра организации дорожного движения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
За ввоз «санкционки» хотят ввести уголовную ответственность
Кошек, собак, ослов и других животных поставят на учет
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
Сечин рассказал, в каком случае сможет приехать в суд
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Все ли скидки будут честными: подготовка к «черной пятнице»
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь