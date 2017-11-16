Воронежская мэрия ищет грязные маршрутки среди начищенных автобусов
Чиновники мэрии, как и обещали, начали проверять чистоту в маршрутках.
Чиновники мэрии, как и обещали, начали проверять чистоту в маршрутках.
Владельцы автотранспортных сделали вид, что это для них сюрприз. Однако о грядущей проверке,
Сегодня проверяли до блеска начищенные автобусы, которые курсируют из микрорайона ВАИ в
— На задних сидениях можно найти всё что угодно: бытовые отходы, продукты питания, рассыпанные семечки, кириешки, недоеденные бутерброды, — рассказал Евгений Бедрин, водитель маршрутки.
Помимо плановых рейдов состояние маршруток проверяют по жалобам воронежцев, больше всего пока поступило на маршрут, курсирующий до улицы Урывского. Впрочем, проверку здесь, судя по чистоте, уже проводили. Если водитель нарушения вовремя не устранит, может на этом автобусе больше в рейс не выйти.
— Нарушения выявляются, фиксируются, составляются акты, направляются в Управление транспорта и в течение определённого времени перевозчик обязан предоставить автобус на повторный осмотр. Рваные сиденья, неработоспособное оборудование ГЛОНАСС, автобус, который мы не можем отслеживать, путевая документация, полнота информации для пассажиров, — сообщил Никита Шипулин, заместитель директора муниципального Центра организации дорожного движения.