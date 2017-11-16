Воронежская мэрия ищет грязные маршрутки среди начищенных автобусов

Источник: Вести - Воронеж

Владельцы автотранспортных сделали вид, что это для них сюрприз. Однако о грядущей проверке, во-первых, объявили на еженедельной планёрке, а во-вторых, перед рейдом на каждом маршруте, его руководство извещают минимум за несколько часов.

Сегодня проверяли до блеска начищенные автобусы, которые курсируют из микрорайона ВАИ в Юго-Западный. Впрочем, комиссия и здесь находит нарушения — на одном из кресел изрисована спинка. Граффити тут же салфеткой оттирает водитель. Автобус, уверяют водители, моют ежедневно после рейса, плюс — ещё несколько раз подметают. От пассажиров, рассказывает, что угодно можно ожидать.

— На задних сидениях можно найти всё что угодно: бытовые отходы, продукты питания, рассыпанные семечки, кириешки, недоеденные бутерброды, — рассказал Евгений Бедрин, водитель маршрутки.

Один день — это один рейд и один маршрут, график составлен на несколько недель вперед. Исследуют все машины на линии — получается до 20 в день. Проверяют, хорошо ли приклеены таблички с маршрутом, стоимостью проезда и номерами контролирующих служб.

Помимо плановых рейдов состояние маршруток проверяют по жалобам воронежцев, больше всего пока поступило на маршрут, курсирующий до улицы Урывского. Впрочем, проверку здесь, судя по чистоте, уже проводили. Если водитель нарушения вовремя не устранит, может на этом автобусе больше в рейс не выйти.