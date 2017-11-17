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08:30 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует завершить разработку электронного сервиса «Единое окно» к 21 ноября

Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует завершить разработку электронного сервиса «Единое окно» к 21 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 16 ноября.

Источник: Reuters

Сообщается, что электронное приложение «Единое окно» разрабатывается в рамках внедрения элементов цифровой экономики в Дзержинске. Сервис разрабатывается силами ООО «Инновационные технологии» и должен быть готов к 21 ноября. После этого, в начале декабря, он будет представлен на заседании Экспертного совета по социально-экономическому развитию городского округа при главе администрации города. Старт внедрения продукта запланирован на начало 2018 года.

По словам разработчиков, новый бесплатный программный продукт ориентирован именно на Дзержинск и будет отличаться широким функционалом. «Планируется, что с помощью “Единого окна” любой житель города сможет записаться на прием к специалисту, получить государственную услугу и информацию о вакансиях, передать показания приборов учета, оплатить счета, заказать справки и выписки, принять участие в голосовании по тому или иному вопросу, сформировать рейтинг чиновников и т. д. Кроме того, через приложение можно будет узнать школьное расписание, ознакомиться с новостями и другое», — говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, администрация Дзержинска оказала разработчикам электронного сервиса консультационную помощь при формировании общественной части «Единого окна». «Для нас этот проект важен тем, что он представляет собой инструмент широкого взаимодействия с жителями Дзержинска и дает возможность в оперативном режиме узнавать мнение горожан по различным аспектам жизнедеятельности городского округа», — отметил заместитель главы администрации по внутренней политике Павел Воронин.

Воронин также обратил внимание на необходимость приобщения людей всех возрастов, в том числе и представителей старшего поколения, к элементам цифровой экономики. «Важно пользоваться плодами цифровой экономики и новейшими информационными технологиями, которые позволят Дзержинску развиваться», — считает Павел Воронин.

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