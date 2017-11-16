Лукашенко подписал указ о проведении местных выборов
Глава государства указом утвердил ранее согласованную дату выборов в местные советы — 18 февраля 2018 года.
Глава государства указом утвердил ранее согласованную дату выборов в местные советы — 18 февраля 2018 года.
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 410 «О назначении выборов в местные Советы депутатов», сообщили Sputnik в четверг в
На этой неделе глава государства принимал с докладом главу ЦИК Лидию Ермошину, в ходе встречи с которой согласился на предложенную дату проведения выборов в местные советы депутатов — 18 февраля следующего года.
Как рассказали в
Государственные органы и другие организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов. Правительство, согласно указу, должно профинансировать расходы на избирательную кампанию.
Как заявляла Ермошина, бюджет местных выборов 2018 года составит около 10,5 миллиона долларов США.