Лукашенко подписал указ о проведении местных выборов

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 410 «О назначении выборов в местные Советы депутатов», сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.

На этой неделе глава государства принимал с докладом главу ЦИК Лидию Ермошину, в ходе встречи с которой согласился на предложенную дату проведения выборов в местные советы депутатов — 18 февраля следующего года.

Как рассказали в пресс-службе президента, в четверг он подписал Указ № 410 «О назначении выборов в местные Советы депутатов».

Государственные органы и другие организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов. Правительство, согласно указу, должно профинансировать расходы на избирательную кампанию.