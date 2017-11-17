«Нижний Новгород — это совокупность ярчайших жемчужин обрамлённая несистемной застройкой», — Глеб Никитин

По его словам, городские проблемы для него уже становятся «более конкретными, обрастают подробностями, деталями, правовыми и персональными аспектами».
Изначальное же представление о Нижнем Новгороде было «как человека, который любит страну и соответственно любит самые крупные, яркие, интересные города в этой стране», а знание области ограничивалось промышленными объектами, связанными с предыдущей сферой работы.
«Конечно, в глазах стоял кремль, Стрелка, просторы, Волга, Ока. Всё это оправдалось», — отметил Глеб Никитин.
Одной из основных проблем областного центра глава региона назвал чередование муниципальных, областных и неразграниченных земель, а также "непонятным образом оказавшихся частными земельных участков, которые не развиваются".
«Во что это превращает город? Это совокупность ярчайших жемчужин, как, например, здание Государственного банка и, кстати, театр “Вера”, который мы сегодня посетили. Уже сейчас видно, как он будет — явлением на карте города. Вот, совокупность таких “жемчужин” обрамлённая некой, к сожалению, пока не системной застройкой, не системным благоустройством. Нет ощущения, что какой-то участок города закончен контуром и внутри него всё в порядке. Я бы хотел, чтобы мы, начиная от каких-то общественных пространств, от центральных улиц, делали современный, развитый, благоустроенный центр всё больше и больше по размеру», — подытожил врио губернатора Глеб Никитин.
Напомним, два участка около театра «Вера» в Нижнем Новгороде планируется передать из областной собственности в муниципальную для того, чтобы расширить зону парка вокруг Мещерского озера.