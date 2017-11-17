«Нижний Новгород — это совокупность ярчайших жемчужин обрамлённая несистемной застройкой», — Глеб Никитин

«Во что это превращает город? Это совокупность ярчайших жемчужин, как, например, здание Государственного банка и, кстати, театр “Вера”, который мы сегодня посетили. Уже сейчас видно, как он будет — явлением на карте города. Вот, совокупность таких “жемчужин” обрамлённая некой, к сожалению, пока не системной застройкой, не системным благоустройством. Нет ощущения, что какой-то участок города закончен контуром и внутри него всё в порядке. Я бы хотел, чтобы мы, начиная от каких-то общественных пространств, от центральных улиц, делали современный, развитый, благоустроенный центр всё больше и больше по размеру», — подытожил врио губернатора Глеб Никитин.