Скандальная проверка: Сильвию Раду не пустили на стройку

«Нам придется принять меры, так как строители нарушили закон, не пустив нас на строительную площадку и препятствовали проверке строительства», — сообщил исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду.



Люди пытаются разобраться, на каком основании было выдано разрешение на строительство многоэтажки в частном секторе.



«Вы представляете, тут появится дом, в котором будут 120 квартир. Они будут проводить воду и прочие коммуникации? Нет, они скорее загрузят имеющиеся. И тротуара не станет, вместо него обустроят парковку».



«Как видите, потрескались стены дома и забор. Архитектор сказал нам, что дом перекосило из-за того, что рядом не возвели бетонное перекрытие».



«Самым правильным решением будет договориться с соседями и предложить план, с которым они согласятся», — отметил заместитель главного архитектора Кишинева Алексей Цуркан.



Стройку начали в 2014 году. Тогда было собрано 56 подписей жильцов близлежащих домов о согласии на строительство. Однако люди утверждают, что ничего не подписывали, и обратились в суд. Стройку заморозили, а дело передали в Апелляционную палату.