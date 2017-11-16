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19:00 (мск), источник: Publika.md

Скандальная проверка: Сильвию Раду не пустили на стройку

В частном секторе по улице Белинского началось строительство девятиэтажки.

Источник: Publika.md

Соседи пожаловались в мэрию, что из-за начатых строительных работ в стенах их домов появились трещины. С проверкой на стройплощадку выехала исполняющая обязанности столичного градоначальника Сильвия Раду. Правда, за ворота стройки ее не пустили.

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«Нам придется принять меры, так как строители нарушили закон, не пустив нас на строительную площадку и препятствовали проверке строительства», — сообщил исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду.

Люди пытаются разобраться, на каком основании было выдано разрешение на строительство многоэтажки в частном секторе.

«Вы представляете, тут появится дом, в котором будут 120 квартир. Они будут проводить воду и прочие коммуникации? Нет, они скорее загрузят имеющиеся. И тротуара не станет, вместо него обустроят парковку».

«Как видите, потрескались стены дома и забор. Архитектор сказал нам, что дом перекосило из-за того, что рядом не возвели бетонное перекрытие».

«Самым правильным решением будет договориться с соседями и предложить план, с которым они согласятся», — отметил заместитель главного архитектора Кишинева Алексей Цуркан.

Стройку начали в 2014 году. Тогда было собрано 56 подписей жильцов близлежащих домов о согласии на строительство. Однако люди утверждают, что ничего не подписывали, и обратились в суд. Стройку заморозили, а дело передали в Апелляционную палату.

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